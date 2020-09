Surto com origem em restaurante em Portalegre com nove infetados

Portalegre regista nove casos positivos de covid-19. A origem do surto no concelho está relacionada com um funcionário de um restaurante, que entretanto foi encerrado.

"Nós tínhamos quatro casos e de ontem [terça-feira] para hoje temos mais cinco casos. Há também uma outra pessoa infetada nesta cadeia, mas reside em Nisa", disse a presidente do município, Adelaide Teixeira, em declarações à agência Lusa.

"A cadeia é a mesma, podia ser um foco diferente. Nós vamos testar mais pessoas que estiveram em contacto com estes nove infetados e, ao mesmo tempo, por prevenção, estamos a mandar pessoas, independentemente de terem sido testadas, de quarentena para casa", adiantou.

O primeiro caso deste surto foi reportado no dia 2 de setembro. O restaurante encontra-se encerrado há vários dias.