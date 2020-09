Sociedade

9 de setembro 2020

António Joaquim foi suspenso preventivamente das suas funções como oficial de justiça

Decisão foi tomada um dia depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter revertido a decisão do Tribunal de Loures e condenar o amante de Rosa Grilo a uma pena de prisão de 25 anos por coautoria no homicídio do triatleta Luís Grilo.