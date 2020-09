Duas pessoas ficam feridas em 'ajuste de contas' no Carregado

Um grupo invadiu um café no Carregado, em Alenquer, durante a tarde desta quarta-feira.

Segundo o jornal Correio da Manhã, cerca de 20 pessoas ter-se-ão dirigido ao local com o objetivo de ajustar contas com um homem que ali se encontrava. De acordo com a mesma publicação, tanto o homem em questão como um amigo com quem estava foram agredidos e ficaram feridos, tendo-se refugiado no interior do estabelecimento.

A GNR foi chamada ao local e as vítimas assistidas pela Cruz Vermelha.

Ninguém foi detido, porém, o caso está a ser investigado pelas autoridades, que tentam identificar os agressores.