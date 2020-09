Kanye West teve de ser assistido no hospital e o motivo é – no mínimo – curioso

O rapper Kanye West teve de ser assistido no hospital depois de sofrer uma lesão na mão, provocada por escrever demasiado no telemóvel.

A informação foi avançada pelo próprio músico no Twitter, onde também partilhou uma radiografia da sua mão e o tratamento que estava a receber: injeções de cortisona.

"Demasiadas mensagens", escreveu, adiantando que o tratamento funcionou de imediato.

A publicação mereceu vários comentários, houve quem comentasse a ironia de o rapper confirmar a lesão, repetindo o comportamento que deu origem à própria condição que exigiu tratamento médico. Mas também houve quem se mostrasse preocupado e o aconselhasse a descansar mais,

Too much texting bro Had to get the cortisone mixed with a wittle sprinkle of lidocaine 🥋 pic.twitter.com/09O5givghJ