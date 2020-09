Desde 27 de julho que o número de doentes internados com covid-19 não era tão elevado

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 585 infeções por covid-19, elevando assim para 62.126 o total de diagnósticos confirmados no país, desde o início da pandemia.Os dados da DGS, apresentados esta quinta-feira, dão ainda conta de que mais três pessoas morreram devido à doença. No total, o número de vítimas mortais da covid-19 no país é agora de 1.852.

As três mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Dos novos casos, 239 foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo e 268 na região Norte. No centro foram confirmados mais 50 casos, 15 no Alentejo e 5 no Algarve. Na Madeira há 6 novos casos e nos Açores mais 1.

Face ao último boletim recuperaram da doença mais 157 pessoas, elevando este dado para 43.481.

Atualmente, estão internadas 406 pessoas – mais 15 do que ontem. Destas, 57 estão em unidades de cuidados intensivos – mais cinco face ao último balanço. Este é o número de internamentos mais elevado desde 27 de julho, quando se registaram 414 pessoas internadas.

Neste momento, encontram-se ativos 16.833 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 35.181 contactos.