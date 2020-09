Regresso às aulas. Aumentam queixas no setor da Educação

Entre o primeiro dia do ano e 9 de setembro foram registadas no Portal da Queixa 767 reclamações no setor da Educação – um aumento de 133% face às 329 queixas registadas no período homólogo do ano passado.

Este ano, as matrículas foram feitas através da plataforma online do Ministério da Educação, sendo automáticas para alguns anos. No entanto, os anos de início de ciclo continuaram a ter problemas em aceder ao site. Só em matéria de matrículas, o Portal da Queixa registou 609 reclamações este ano – um crescimento de 601% face ao mesmo período do ano passado.

Além das dificuldades para efetuar as matrículas, este portal registou queixas relativamente aos vouchers para aquisição dos livros escolares e à falta de vagas nos estabelecimentos de ensino. As reclamações aumentaram, mas a taxa de resposta do Ministério da Educação é de apenas 26,2%.