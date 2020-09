Efemérides de 11 de Setembro

1891 Suicidou-se há 129 anos o poeta Antero de Quental (n.1842), figura destacada da Geração de 1870 (a que pertenceu também Eça de Queirós).

1962 Foi há 58 anos a primeira gravação oficial dos Beatles, com a versão de Love me do, integrada no álbum Please Please me.

1973 Um golpe de Estado militar encabeçado por Augusto Pinochet (1915-2006) assumiu o Poder no Chile, depois de bombardear o Palácio presidencial de La Moneda, provocando a morte do Presidente em funções Salvador Allende (n.1908 e eleito em 70), estendendo-se a Ditadura por duas décadas com a morte de dezenas de milhares de pessoas.

1975 Teve lugar há 45 anos uma manifestação dos clandestinos e desaparecidos SUV (movimento típico da época revolucionária de 75), Soldados Unidos Vencerão, no Porto.

1985 Num choque frontal de dois comboios em Alcafache, perto de Mangualde, morreram há 33 anos 37 pessoas e mais de 170 ficaram feridas.

1996 Foi criada há 24 anos (pelo Governo de Guterres, 1995-2002) a Comissão Nacional para o Combate ao Trabalho Infantil.

1997 A Escócia votou há 23 anos pelo restabelecimento do seu próprio Parlamento, após 290 de união com a Inglaterra, estando agora a debater a independência completa, sobretudo depois da saída do UK da UE.

1999 Fundada pelos actores Armando Cortez (1928-2002) e Raul Solnado (1929-2009), foi inaugurada há 21 anos a Casa do Artista, como Lar de Terceira Idade, incluindo ainda o Teatro Armando Cortez, uma Galeria para exposições, Fisioterapia e Centro de Formação, com um âmbito que abrange as Artes Cénicas, Cinema, Rádio e Televisão.

2001 Num ataque dos integristas muçulmanos aos EUA, 2 aviões de passageiros embateram há 17 anos, com alguns minutos de intervalo (8:46 e 9:04), nas duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque, onde morreram perto de 2.900 pessoas – havendo 2 outros aparelhos que se despenharam sobre o Pentágono e num descampado na Pensilvânia - nos célebres atentados do 11 de Setembro.

2006 Portugal e Brasil criaram há 12 anos (Governo de Sócrates) o Prémio de Dramaturgia António José da Silva, para novos dramaturgos de língua portuguesa.

2009 Três décadas depois da morte, em Santa Bárbara, Califórnia, o corpo do escritor Jorge de Sena foi trasladado há 11 anos para Portugal e sepultado no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

2017 A Montepio Geral Associação Mutualista, apesar de pouco reconhecida, passou a controlar há 3 anos 98,28% do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária que lançou no início de julho.