Irlanda do Norte também exclui Portugal do corredor aéreo

Açores e Madeira estão dispensados da quarentena em quase todos os territórios do Reino Unido. Apenas Escócia excluiu as ilhas da lista de destinos seguros.

O governo da Irlanda do Norte decidiu, esta sexta-feira, adotar novas restrições relativas a viagens a Portugal. Assim o continente saiu da lista de destinos seguros, mas Açores e Madeira continuam a fazer parte do corredor aéreo.

"A partir deste sábado, quem chega à Irlanda do Norte vindo de Portugal (excluindo Madeira e Açores) Hungria, Polinésia Francesa e Reunião terá de se isolar durante 14 dias", refere um comunicado publicado no site do governo da Irlanda do Norte.

A nova medida entra em vigor às 4h00 deste sábado. Todos os territórios que compõem o Reino Unido obrigam a um período de quarentena aos viajantes que tenham viajado de Portugal continental. Sublinhe-se que a Escócia aplica a mesma restrição à Madeira e aos Açores, ao contrário de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.