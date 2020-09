Cristina Ferreira compra 2,5% da Media Capital

A DoCasal Investimentos (DCI), empresa detida por Cristina Ferreira, comprou 2,5% da Media Capital, dona da TVI.

“Para os devidos efeitos, a DoCasal Investimentos, Lda, com sede na Rua 25 de abril, 1.º R/C B, Ericeira, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o seu NIPC 514 980 273, com o capital social de €5.000,00 (“DCI”), comunica por esta via que celebrou, enquanto compradora, um Shares Sale and Purchase Agreement com a Promotora de Informaciones, S.A. e a Vertix, SGPS, S.A., em 4 de setembro de 2020, relativo à aquisição de uma participação qualificada, concretamente para a compra e venda particular de 2.112.830 ações representativas de 2,5% do capital social e direitos de voto da Media Capital”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

No mesmo documento, é confirmada a propriedade da empresa compradora: “Também para os devidos efeitos, comunica-se que a DCI é detida maioritariamente pela sua sócia Cristina Maria Jorge Ferreira, pelo que quaisquer direitos que sejam ou venham a ser imputáveis à DCI serão igualmente imputáveis à referida sócia, por conta de quem esta comunicação é igualmente efetuada”.