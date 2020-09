O que muda a partir de terça-feira?

Novas medidas:

Comércio

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas

Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h (com exceções)

Horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20h e as 23h, por decisão municipal

Em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por grupo

Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e, a partir das 20h, em todos os estabelecimentos (salvo refeições)

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

Escolas

Regresso às aulas em regime presencial, entre 14 e 17 de setembro

Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária

Planos de contingência em todas as escolas

Distribuição de EPIs

Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos

Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300m das escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo

Lares

Brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos em lares

Eventos

Recintos desportivos continuam sem público

Trabalho nas áreas metropolitanas

Equipas em espelho

Escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial

Desfasamento de horários (Governo ainda vai falar com parceiros sociais)

- Horários diferenciados de entrada e saída

- Horários diferenciados de pausas e refeições

- Redução de movimentos pendulares