Detido comerciante de antiguidades em Aveiro por pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, estrangeiro, de 52 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, consubstanciado na obtenção e partilha, através da Internet, de ficheiros multimédia (vídeo e imagem) visando crianças

Segundo um comunicado da PJ, emitido esta sexta-feira, a investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras.

O suspeito, comerciante de antiguidades, “desenvolvia a sua atividade delituosa usando programas de partilha (P2P) e recorrendo a sites da internet cuja entrada apenas consegue ser obtida na designada dark web, que se caracteriza, principalmente, pela garantia de anonimato, pelo acesso restrito a utilizadores da rede TOR e ainda pelos seus vastos conteúdos ilícitos”.

Na sequência de uma busca domiciliária realizada na casa do suspeito, numa freguesia da periferia urbana de Aveiro, foram apreendidos, “para além dos equipamentos informáticos utilizados na atividade delituosa, inúmeros ficheiros multimédia com conteúdo pornográfico, pelo que o suspeito foi detido em flagrante delito”.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para realização de interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.