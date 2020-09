PSP volta a dispersar ajuntamentos na 'noite' do Porto

A PSP realizou uma ação de fiscalização em várias ruas do Porto, na noite e madrugadas passadas, e voltou a ter de dispersar vários ajuntamentos.

Vinte pessoas foram alvo de contraordenações por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, que, face ao contexto de pandemia, está proibido em todo o território.

Recorde-se que já nos dias 5, 6 e 7 de setembro, a PSP do Porto tinha procedido a mais de uma centena de ações, entre sensibilização e fiscalização do cumprimento das medidas de controlo da propagação da covid-19. Mais de quatro mil pessoas foram abordadas, tendo sido encerrados quatro estabelecimentos e sete indivíduos autuados por incumprimento do horário de encerramento de estabelecimento de restauração e 24 por consumo de bebidas alcoólicas na rua.

A PSP deixa o aviso, através de um comunicado, de que "continuará, diariamente, a proceder a ações de fiscalização e de aconselhamento sobre as medidas e normativos de proteção e segurança dos cidadãos".