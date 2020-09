Morreu o ator Stevie Lee, estrela de 'Jackass'

Morreu, esta quarta-feira, aos 54 anos, o ator Stevie Lee, estrela do filme ‘Jackass’.

A causa da morte não é conhecida, no entanto, a família do ator, conhecido pela alcunha ‘Puppet, the Psycho Dwarf’ (Fantoche, o anão psicótico), confirmou que foi uma morte “inesperada” e criou uma página de angariação de fundos para ajudar nas despesas do funeral.

O ator, que era também uma estrela do Wrestling, participou em filmes como ‘Jackass 3D’, ‘Oz: O Grande e Poderoso’, ‘Death Match’, e fez ainda parte da série ‘American Horror Story’.