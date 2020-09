PJ divulga retrato robot de homem que violou mulher no Parque das Nações em Lisboa | FOTO

A Polícia Judiciária está à procura de um homem que violou e roubou uma mulher no Parque das Nações, em Lisboa, a 2 de março deste ano.

Na sequência do crime, as autoridades divulgaram, esta sexta-feira, um retrato robot do alegado violador, que ter-se-á identificado como David, embora esse possa não ser o seu nome verdadeiro.

O homem é “negro, magro, tem cabelo curto e uma ‘anomalia’ a nível dos olhos”, informa ainda a PJ. “Terá entre 16 e 25 anos e estatura média/alta entre 1.75 m e 1.80 m”.

Na ficha do suspeito , divulgada no site daquela autoridade, consta ainda o vestuário do homem, no momento da violação.

“Vestia roupa preta/escura, com ténis e meias brancas e usava uma mala a tiracolo, de cor escura/preta com logótipo de marca desportiva. Na data dos factos fazia-se transportar numa bicicleta da UBERJUMP, em uso irregular”.

A PJ informa ainda que qualquer informação relativa a este caso deve ser comunicada ao Departamento de Origem, sito na rua Gomes Freire, 174, Lisboa , através dos telefones 211967000/910003395 Inspetora Chefe Cláudia Monge, email diretoria.lisboa@pj.pt , ou ainda para qualquer departamento da Polícia Judiciária, fazendo referência ao número da difusão.