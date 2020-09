Infantário em Portalegre encerrado depois de funcionário testar positivo para a covid-19

De ontem para hoje foram registados mais 11 casos da doença, elevando assim o número de infetados no concelho para 21.

Um infantário encerrou, esta sexta-feira, na freguesia de Urra, em Portalegre, depois de uma funcionário ter testado positivo à covid-19.

“O infantário foi encerrado por precaução e nós continuamos nesta altura a efetuar o máximo de testes junto da população", disse à agência Lusa a presidente do município, Adelaide Teixeira.

O encerramento surge no mesmo dia em que foi registado um aumento de 11 casos de covid-19 no município. Há ainda, segundo a responsável, cerca de 90 pessoas em confinamento.

Para além dos 140 testes que decorreram ontem no concelho, também esta sexta-feira estão a decorrer mais testes de forma a identificar possíveis casos de covid-19. Também “de forma preventiva” foram encerrados temporariamente serviços do edifício das oficinas municipais.

Portugal registou, esta sexta-feira, 687 novos casos de covid-19, número que apenas foi superado a 16 de abril, quando foram registados, em Portugal, 750 casos. No total, já foram registados 62.813 casos da doença no país e 1855 pessoas morreram devido a complicações relacionadas com a doença.