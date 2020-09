Espanha regista novo recorde de casos diários: 12183 foi o número de contágios registado esta sexta-feira

O Ministério da Saúde espanhol registou esta sexta-feira um aumento de 12.183 infeções por covid-19. Este é o número mais alto de casos diários desde o início da pandemia. Já na passada quinta-feira o recorde tinha sido batido com 10.764 casos, tendo sido agora ultrapassado. O país tem o maior número de casos acumulados na Europa com 566.326 infeções registadas desde 31 de janeiro, o dia em que foi registado o primeiro caso do novo coronavírus em Espanha.

O número de óbitos registados no país vizinho foi hoje de 48, sendo inferior ao de ontem, quando o país registou 71 mortes. Os novos registos elevam o número total de óbitos em Espanha para 29.747, entre os quais 241 aconteceram na última semana. Madrid e Andaluzia são as regiões mais afetadas.

É de reparar que o número de contágios reportados está sempre sujeito a modificação visto que o país atualiza os dados de forma retroativa. O número de infeções diárias (que hoje é de 12.183) integra casos registos ocorridos nos últimos dias, cuja comunicação pelas administrações regionais de saúde é feita em dias não coincidentes.