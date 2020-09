Homem violou confinamento obrigatório em Arouca para ir a casa de um conhecido

A GNR deteve, esta sexta-feira, em Arouca, um homem, de 56 anos, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito, no âmbito da pandemia da covid-19.

Em comunicado, a força de segurança explica que no decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares deslocaram-se à residência do suspeito, onde verificaram que este se tinha ausentado do domicílio.

“Após contacto com o infrator, foi possível perceber que ele se encontrava na residência de um conhecido na localidade de Santa Eulália – concelho de Arouca, tendo-lhe sido determinado o imediato regresso a casa”, acrescenta a GNR.

Depois de garantido o seu regresso à sua residência, o suspeito foi detido e constituído arguido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial da Comarca de Arouca.

Recorde-se que já esta quinta-feira, a GNR tinha anunciado a detenção de dois homens que não cumpriram o confinamento obrigatório também no concelho de Arouca.