Carolina Deslandes anuncia separação

É preciso crescer para entender que se pode ser equipa e família, mesmo que não se namore ou se mantenha um casamento. Continuamos os mesmos, motivados e devotos aos nossos filhos. Continuamos a ser uma família, feliz e forte. Mas já não estamos juntos. Continuamos amigos, continuamos a fazer música e a celebrar tudo o que nos trouxe aqui e as coisas maravilhosas que a vida nos deu. Continuamos a ser nós. E será assim a vida toda. ❤️

