“Estamos praticamente a vencer a pandemia”, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro afirmou, esta sexta-feira, que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a propagação da covid-19

"Estamos a ver, em especial na imprensa lá de fora, já que nos 'media' daqui de dentro é difícil aparecer boa notícia, que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dadas as medidas do Governo federal", afirmou Bolsonaro, citado pela imprensa brasileira.

“Estamos praticamente a vencer a pandemia”, acrescentou Bolsonaro, defendendo que o Governo brasileiro “fez de tudo” para que os efeitos negativos fossem minimizados. O governante mencionou, como exemplos, o auxílio mensal destinado a desempregados e trabalhadores sem contrato de trabalho, créditos para micro e pequenas empresas, assim como a transferência de verbas para governadores e prefeitos.

O Brasil é o segundo país com o maior número de mortes (129.522), atrás dos Estados Unidos. Já quanto ao número de infeções ocupa a terceira posição, contabilizando mais de 4,2 milhões de pacientes diagnosticados com a doença.

O país está ainda em 11.º lugar no ranking dos países mais afetados por cada milhão de habitantes. Apesar de, desde 12 de agosto, o país ter vindo a registar cada vez menos mortes, por semana tem, atualmente, uma média de 800 mortes.