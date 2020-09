O atentado contra Salazar

O Atentado, a nova produção de ficção da RTP, sobre o atentado perpetrado em 1937 contra António de Oliveira Salazar, é a próxima série a estrear-se na RTP1. Da autoria de Francisco Moita Flores e com Adriano Carvalho, Anabela Moreira e António Pedro Cerdeira entre o elenco, a série estreia-se já na próxima quarta-feira, 16 de setembro, às 21h, na RTP1. Mas não é a única novidade anunciada pela estação pública com a apresentação das novidades de programação para os próximos meses.

Para breve está também uma série documental de três episódios centrada na vida privada de Salgueiro Maia: Salgueiro Maia — O Implicado, que dá a conhecer a vida familiar e entre os amigos do capitão de Abril.

Além das versões mais longas, distribuídas por vários episódios, de O Ano da Morte de Ricardo Reis, de João Botelho, e de Ordem Moral, o filme de Mário Barroso protagonizado por Maria de Medeiros que acaba de chegar às salas, para o final deste ano e o início de 2021 a RTP aposta ainda noutros dois projetos que já tinham sido anunciados: Vento Norte, uma série de dez episódios com Sisley Dias, Margarida Carpinteiro, Joana de Verona e Ana Zanatti que retrata a família Mello no início do século XX, e Crónica dos Bons Malandros. Uma produção da Ukbar que leva à televisão a obra homónima de Mário Zambujal, que colaborou ele próprio na adaptação do livro editado em 1980 - que em 1984 já Fernando Lopes havia adaptado ao cinema num filme homónimo.