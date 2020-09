João Ferreira é o candidato do PCP às presidenciais

O eurodeputado João Ferreira é o candidato do PCP às eleições presidenciais.

Foi o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, quem o anunciou, depois de uma reunião do Comité Central do partido, este sábado.

O candidato João Ferreira "estará junto dos trabalhadores e do povo na luta pelos seus interesses", afirmou Jerónimo.

Questionado sobre uma eventual desistência - caso uma das outras candidaturas à esquerda estiver melhor classificada nas previsões -, o líder do PCP respondeu: “É para ir até ao fim",

"O João está animado para levar por diante e procurar um resultado que corresponda aos objetivos", acrescentou Jerónimo de Sousa.



A candidatura de João Ferreira às presidenciais foi aprovada por unanimidade no Comité Central.