Costa desvaloriza polémica e diz que apoio a Vieira não está relacionado com vida política

O primeiro-ministro está debaixo de fogo depois de o Expresso ter noticiado que o seu nome, assim como o de Fernando Medina, fazia parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições no Benfica.

Confrontado sobre o assunto, António Costa não hesitou em desvalorizar a questão. "Não vou fazer nenhum comentário sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com a vida política nem com as funções que exerço ou exerci", disse.

Já sobre a chuva de críticas dos líderes dos partidos da oposição, Costa disse apenas que "a liberdade de expressão felizmente existe em Portugal", acrescentou Costa, reagindo à onda de críticas de vários partidos da oposição.