Diego Simeone infetado com covid-19

O treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, testou positivo à covid-19, informou o clube, este sábado.

"Esta sexta-feira realizaram-se novos testes PCR a todo o grupo e o do treinador deu um resultado positivo. Encontra-se isolado no seu domicílio a cumprir quarentena", lê-se no comunicado dos 'colchoneros'.

O Atlético Madrid sublinhou ainda que o técnico argentino "não apresenta nenhum sintoma" e que os restantes elementos do plantel tiveram resultados negativos.