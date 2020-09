Quaresma, Evanilson e a estreia de Jesus

A última semana voltou a trazer novidades no que às transferências diz respeito, com o regresso de Ricardo Quaresma ao futebol português como cabeça de cartaz. O internacional português assinou contrato válido para as próximas duas temporadas com mais uma de opção. Quase a completar 37 anos, Quaresma assina pelo nono clube da carreira, depois das passagens pelo Sporting, Barcelona, FC Porto, Inter,_Chelsea, Besiktas, Al Ahli e Kasimpasa. «A ambição é entrar em campo sempre para ganhar. Sei que vou trazer muita coisa, estou bem fisicamente e o resto deixo ao talento que Deus me deu», disse na cerimónia de apresentação.

Já no FC Porto o destaque vai para a chegada do avançado brasileiro Evanilson. O_reforço de 20 anos assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. O jogador integra o plantel dos dragões depois de ter brilhado ao serviço dos brasileiros do Fluminense. O jovem avançado juntou-se a Carraça, Cláudio Ramos, Zaidu e Taremi no lote de reforços dos azuis-e-brancos de Sérgio Conceição para a temporada 2020/21.

No reino do leão, o Sporting anunciou as renovações de contrato de Joelson Fernandes e Daniel Bragança, dois jogadores da formação leonina. O extremo de 17 anos ficou com cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros; enquanto o médio de 21 anos passou a ter uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Os leões não divulgaram a duração dos novos contratos.

Entretanto, no Benfica ainda são esperados novos rostos para juntar às sete contratações já oficializadas – Darwin Núñez, Éverton Cebolinha, Jan Vertonghen, Luca Waldschmidt, Gilberto, Pedrinho e Helton Leite. Neste sentido, Rúben Semedo (Olympiakos), Gerson e Bruno Henrique (Flamengo) são os próximos alvos dos encarnados, mas todas as negociações estão em suspenso e não chegarão mais reforços até ao jogo com o PAOK.

Jorge Jesus está cada vez mais perto de fazer a estreia oficial no comando técnico do clube da Luz, agendada para dia 15 de setembro, em Salónica, frente ao conjunto grego, em jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Champions. Se vencerem o conjunto orientado pelo português Abel Ferreira, as águias já sabem que vão ter depois pela frente o Krasnodar no play off de acesso à fase final da prova milionária. A confirmar-se, ainda antes do desafio ante os russos, o Benfica vai iniciar a sua caminhada na Liga portuguesa, no próximo dia 18. O Famalicão-Benfica vai inaugurar a I Liga 2020/21 na próxima sexta-feira (19 horas). No mesmo dia, mas à noite (21h15), o V.Guimarães recebe o Belenenses SAD.