Neymar recupera de covid-19 e celebra rodeado de mulheres

Neymar anunciou que estava recuperado da covid-19 e não perdeu tempo em comemorar. O jogador do PSG decidiu assinalar a recuperação na companhia de amigas especiais, num jantar num restaurante em Paris.

"Jantarzinho com as minhas maluquetes. E obrigado por tudo, mano Mehdi Abdelhedi", escreveu no seu Instagram para acompanhar a fotografia onde o atleta brasileiro surge rodeado de mulheres.

Sublinhe-se que Neymar também já voltou aos treinos do clube francês.