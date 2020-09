Quatro distritos têm concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 30 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu estão, esta segunda-feira, em risco máximo de incêndio. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há ainda outros concelhos em risco muito elevado e elevado.

Esta segunda-feira feira haverá períodos de céu pouco nublado e aguaceiros – mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro –, que por vezes serão acompanhados de trovoada.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius, no distrito da Guarda, e os 19, em Faro e Castelo Branco. Já as máximas vão variar também entre a Guarda, Viana do Castelo e Porto, com 24 graus Celsius, e Santarém, com 33.

De acordo com os dados obtidos pelo instituto, a partir da madrugada de terça-feira haverá um aumento da humidade relativa e, consequentemente, os índices de risco de incêndio deverão diminuir.