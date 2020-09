Efemérides de 14 de Setembro de 2020

1741 O compositor alemão George Frederik Handel (1685-1759), naturalizado britânico em 1726, violinista e maestro, que teve como maior patrão Jorge I de Inglaterra (mesmo antes de ser Rei), terminou há 279 a sua obra mais emblemática, "O Messias".

1891 John Heath entrou há 126 anos para a história do futebol ao marcar o primeiro penálti de sempre, no jogo da Taça de Inglaterra em que o Wolverhampton venceu o Accrington por 5-0.

1901 Theodore Roosevelt (1858-1919), historiador, explorador, soldado e político, membro de uma abastada família nova-iorquina de origem holandesa, assumiu há 119 anos a presidência dos EUA (até 1909), após a morte do então titular de que ele era vice-Presidente, William McKinley, sendo ainda hoje o mais jovem americano neste cargo.

1948 A ONU, tendo origem numa proposta do então Presidente dos EUA, Franklin Delano Roosevelt (1933-1945, morreria antes do fim total da II Guerra), inspirada na já falida Liga das Nações, que substituiu a partir de 1946, começou há 72 anos a construção do edifício das Nações Unidas em Nova Iorque, só o inaugurando em Janeiro de 1951.

1959 A sonda soviética Luna 2 tornou-se há 61 anos o primeiro objeto fabricado pelo homem a atingir a Lua, embora sem tripulação humana.

1960 A OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo, foi criada há 60 anos na Conferência de Bagdade (que ali se reunia desde o dia 10 anterior), tendo a sede atual em Viena de Áustria – longe das instabilidades do Médio Oriente.

2009 Foi publicado há 8 anos, era Sócrates, em Diário da República, o Decreto-Lei que classifica como bem de interesse nacional o espólio documental do poeta Fernando Pessoa (1888-1935).

2015 As ondas gravitacionais, cuja existência o judeu alemão naturalizado americano, o físico Albert Einstein (1879-1955), apontou há um século na sua Teoria da Relatividade, foram pela primeira vez detetadas de forma direta há 5 anos por um grupo de cientistas de várias nacionalidades (do chamado projecto LIGO) – voltando a ser sentidas nos 2 anos seguintes (2016 e 2017).

2017 A NOS Comunicações foi condenada há 3 anos pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão ao pagamento de uma coima, entre outras coisas, por prestação de informações falsas a assinantes e assédio comercial.

2018 A Standard & Poor's subiu há 2 anos de "estável" para "positiva" a perspetiva do 'rating' (notação) da dívida pública portuguesa e mantém a nota em BBB-.