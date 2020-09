Circulação na estrada Nacional 238 é interrompida devido a incêndio que deflagrou em Proença-a-Nova

A circulação de trânsito na estrada nacional 238, que liga Oleiros a Estreito, foi, esta segunda-feira, interrompida devido ao incêndio que deflagrou e ontem em Proença-a-Nova, e que se alastrou ao concelho de Castelo Branco.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, esta é a única estrada com interrupção na circulação de trânsito devido ao incêndio, que hoje resultou na retirada de 23 pessoas de aldeias do concelho de Oleiros, devido ao risco do fogo atingir habitações.

O incêndio deflagrou ontem à tarde. Por volta das 12h, havia cerca de 830 bombeiros no combate ao incêndio e 14 meios aéreos.