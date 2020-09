Filha de Paul Walker homenageia o pai no seu dia de aniversário

Meadow Walker, a filha do ator Paul Walker, relembra no seu Instagram o dia de aniversário do pai, que faleceu em 2013.

A jovem publicou uma fotografia de quando era criança sentada ao colo do pai. Na descrição pode ler: “O momento em que me apercebi de que éramos gémeos. Feliz aniversário à alma mais bonita”.

O ator de “Velocidade Furiosa” faleceu na sequência de um acidente de carro em novembro de 2013.