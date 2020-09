"É para a vida toda, sim!". Diogo Clemente defende Carolina Deslandes após fim de relação

A artista decidiu expor algumas das mensagens de crítica e de gozo que recebeu sobre o fim do namoro com o pai dos seus filhos através das redes sociais.

A cantora Carolina Deslandes assumiu recentemente que a sua relação com o músico Diogo Clemente tinha chegado ao fim. E após confessar o fim da relação, a artista decidiu expor algumas das mensagens de crítica e de gozo que recebeu sobre o fim do namoro com o pai dos seus filhos através das redes sociais. “Não adianta de nada pregar o veganismo, a compreensão, ir fazer aulas de yoga e escrever frases inspiracionais nas vossas bios, se depois fazem piadas sobre o sofrimento dos outros. Recebi milhares de mensagens destas hoje. Milhares”, partilha a cantora.

Uma das mensagens que a cantora decidiu partilhar foi da autoria de uma mulher, professora de profissão. "Não era para a vida toda? Pois...", questionou uma das seguidoras de Deslandes, autora da música "Amor Para a Vida Toda". Esta mensagem não deixou o pai dos filhos da artista indiferente. "É PRA VIDA TODA SIM", escreveu o músico num comentário que foi acompanhado por vários emojis de coração.

Carolina Deslandes falou sobre o fim da relação com Diogo Clemente, de quem estava noiva, a semana passada. “É preciso crescer para entender que se pode ser equipa e família, mesmo que não se namore ou se mantenha um casamento. Continuamos os mesmos, motivados e devotos aos nossos filhos. Continuamos a ser uma família, feliz e forte. Mas já não estamos juntos. Continuamos amigos, continuamos a fazer música e a celebrar tudo o que nos trouxe aqui e as coisas maravilhosas que a vida nos deu. Continuamos a ser nós. E será assim a vida toda”, disse a artista.