Marcelo falou com comandante e soube que militares infetados na RCA estão assintomáticos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou, por via telefónica, com o comandante da força nacional destacada na República Centro-Africana (RCA) e soube que os militares que testaram positivo à covid-19 estão assintomáticos.

Depois de ser conhecido que pelo menos 88 dos 180 militares portugueses que integram a missão da ONU na RCA estão infetados com o novo coronavírus, foi emitida, esta segunda-feira, uma nota no site oficial Presidência da República, que dá conta do telefonema entre Marcelo com o comandante da força.

“O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, tendo sido informado no sábado que havia militares da Força Nacional Destacada na República Centro Africana infetados com Covid-19, contactou, via telefone com o Comandante da Força para se inteirar da situação no terreno”, lê-se.

“Os militares encontram-se a cumprir a quarentena e estão assintomáticos”, acrescenta.

Recorde-se que, neste momento, encontra-se na RCA a 7.ª força nacional destacada, constituída por 180 militares, integrada na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA).