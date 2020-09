Will Smith abre as portas da "sua" mansão 30 anos depois

As portas de uma das casas mais conhecidas de Los Angeles vão voltar a abrir-se no próximo mês. Para comemorar os 30 anos de O Príncipe de Bel-Air, Will Smith, que protagonizou a sitcom, vai ser agora um anfitrião na plataforma Airbnb.

Grupos de até duas pessoas, residentes em LA, terão a oportunidade de reservar, entre 5 a 14 de outubro, uma das cinco estadias disponibilizadas, que custarão 30 dólares, cerca de 26 euros. Pela quantia simbólica, quem conseguir reservar terá oportunidade de ver os interiores elegantes, os graffitis nas paredes e até comer os bifes com queijo Filadélfia.

A estadia consiste numa noite na ala de Will Smith, e os hóspedes terão ainda acesso a uma área com piscina e à sala de jantar. Mas há mais: para além de desfrutarem do sol e piscina, os hóspedes terão direito a umas boas vindas virtuais com o DJ Jazzy Jeff, que fazia parte da dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, com o ator e empresário Will Smith.

Devido à covid-19, e de forma a minimizar os riscos de propagação da doença, apenas os residentes da cidade de Los Angeles e que atualmente vivem na mesma casa podem concorrer.