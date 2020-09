Irmão de Princesa Diana diz que ela foi fortemente marcada pelo divórcio dos pais e abandono da mãe

Numa recente entrevista à Sunday Times Magazine, Charles Spencer, irmão da princesa Diana, revelou algumas memórias traumáticas da infância da família.

A princesa passou por alguns momentos que marcaram a sua vida negativamente. Um deles foi o divórcio dos pais, em 1969. A mãe de Diana abandonou de repente o pai deixando a princesa a ansiar pela sua volta: "Ela esperou nas escadas por ela, mas ela nunca veio", disse Charles, recordando que na época Diana tinha apenas cinco anos.

O casamento de Frances (o pai de Diana) e Johnnie Spencer aconteceu em 1954 e durou 15 anos. Com o divórcio, Frances perdeu a custódia dos 4 filhos do casal. Posteriormente casou com Shand Kydd.