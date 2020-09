Jogador do Vitória de Guimarães testa positivo à covid-19

Nelson da Luz, jogador do Vitória de Guimarães testou positivo à covid-19, de acordo com um comunicado do clube. O atleta está assintomático e já se encontra a cumprir o período de isolamento.

De acordo com o clube, o jogador de 22 anos ainda não tinha sido integrado no plantel, logo, não tinha estado em contacto com nenhum dos outros jogadores da equipa. Por outro lado, Nelson da Luz esteve em contacto com vários membros do staff, que se encontram também a cumprir um período de isolamento. Tal não impede que o grupo de trabalho do Vitória SC mantenha "a sua rotina de treino, mantendo-se igualmente a testagem regular do plantel, da equipa técnica e do staff de apoio", afirmam na nota disponível no site oficial do clube.