Homem abusou sexualmente da enteada de 13 anos durante vários meses em Viseu

Suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações semanais.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 27 anos, pela presumível prática reiterada de vários crimes de abuso sexual de crianças agravados e de vários crimes de abuso sexual de menor dependente agravados, em Viseu.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a autoridade revela que os crimes foram cometidos entre dezembro de 2019 e início de junho de 2020. A vítima, uma menina, enteada do suspeito, tinha 13 anos quando os abusos sexuais se iniciaram, tendo completado 14, durante a sua pendência.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações semanais; proibição de contactos com a vítima ou de qualquer outro menor com idade inferior a 16 anos.