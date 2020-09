Fiscalização. PSP apreende 65 armas numa semana

Entre 7 e 13 de setembro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu 65 armas em todo o território português, o que equivale a uma média de nove por dia. “Na atividade habitualmente desenvolvida nos principais centros urbanos e regiões autónomas dos Açores e da Madeira foram apreendidas 65 armas - 35 armas de fogo e 30 armas brancas - e ainda 1208 munições de vários calibres”, pode ler-se numa nota divulgada pela PSP.

Número quatro vezes maior

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já havia revelado, em julho, que o número de apreensões de armas ao longo do último ano é quatro vezes superior em comparação com 2015. “Nos últimos anos temos tido um crescimento muito significativo quer das entregas voluntárias, quer das apreensões”, havia sublinhado, na Maia, no âmbito do Dia Internacional de Destruição de Armas.

Incêndio revela armas

Várias armas de fogo e uma granada foram encontradas enterradas num terreno onde lavrou um incêndio, junto ao bairro da Quinta da Fonte, em Loures, na quinta-feira. Segundo o CM, os bombeiros foram obrigados a chamar a PSP.