Centenas de migrantes já estão instalados em centro temporário de Lesbos

Cerca de 800 dos milhares de migrantes que ficaram desalojados após os incêndios no campo de Moria, a semana passada, foram instalados num centro temporário, na ilha de Lesbos.

Segundo fonte oficial do Ministério das Migrações grego, 21 destes migrantes acusaram positivo para a covid-19.

Os incêndios que deflagraram no campo de Moria, entre 8 e 9 de setembro, deixaram mais de 12 mil pessoas desalojadas. Os migrantes, que viviam no campo construído há cinco anos para cerca de três mil pessoas, dormiam agora na rua, nas estradas, ou em prédios abandonados.

No final do dia de hoje, o governador regional do Egeu do Norte, Kostas Mountzouris, um dos maiores opositores do plano do Governo de construir um acampamento fechado na ilha para substituir Moria, vai reunir-se com empresários e outros profissionais para exigir “a retirada dos migrantes da ilha a bordo de barcos".