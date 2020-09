Kanye West: "Não vou ficar parado a ver o meu povo ser escravizado"

Kanye West anunciou, esta terça-feira, que não iria lançar uma música nova enquanto mantiver o seu contrato com a Universal/Sony.

"Preciso de ver os contratos de toda a gente, na Universal e na Sony”, começou por escrever no Twitter. Não vou ficar parado a ver o meu povo ser escravizado. A NBA e a indústria musical são os navios de escravos dos tempos modernos e eu sou o novo Moisés", acrescentou na mesma publicação.

A ‘guerra’ entre o cantor e as editoras começou há já alguns anos. O ano passado, o músico processou a Universal e a Sony por direitos de propriedade e alegando ter royalties a receber.

O último disco do cantor foi editado em outubro do ano passado. Depois de “Donda”, o cantor prometeu um novo disco para julho este ano, que não chegou a ser editado.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses