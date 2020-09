ACAP. Produção automóvel caiu 32% nos primeiros oito meses do ano

A produção automóvel em Portugal teve uma quebra de 32% nos primeiros oito meses de 2020, em comparação com o período homólogo. Até agosto, foram fabricadas em Portugal 153 014 unidades, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Olhando apenas para o mês de agosto, confirma-se, porém, uma tendência de recuperação, uma vez que foram produzidos em Portugal 15 005 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que representa um aumento de 9,4 por cento em comparação com o mesmo período de 2019. Neste mês, foram fabricados em Portugal 12 077 veículos ligeiros de passageiros (+10,9%) e 2 815 comerciais ligeiros (+4,9%). A recuperação não foi maior, pois foram apenas produzidos 113 veículos pesados no país, o que significa uma descida de 18,7% em comparação com agosto do ano passado.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em agosto deste ano foram montados 13 veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 89,1% face a igual mês do ano de 2019. De janeiro a agosto, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 77,8% face igual período do ano anterior, representando 502 veículos montados em 2020.

De janeiro a agosto foram exportados 86,1% dos veículos montados em Portugal, representando 432 unidades. Os Estados Unidos da América são o maior destino destas exportações uma vez que recebem 60,9% das exportações.

Exportação confirma importância. A informação estatística da ACAP relativa aos oito meses de 2020 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel português já que 97,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, contribuindo de forma significativa para a balança comercial do país.

A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (com 95,6%), com a Alemanha (22,6%), França (16,8%), Espanha (11,3%), Itália (10,9%) e Reino Unido (7,9%) no topo do ranking.