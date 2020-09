BdP. Crédito pessoal recuou 40,8% para os 181 milhões em julho

O número dos novos créditos aos consumidores continuou a registar uma tendência de queda no mês de julho. De acordo com a informação reportada ao Banco de Portugal (BdP) pelas instituições de crédito que atuam em Portugal, divulgada esta terça-feira, o montante de créditos caiu em todos os segmentos em julho, em comparação com o mesmo mês de 2019, com destaque para o crédito pessoal que recuou 40,8% para os 181 milhões de euros.

No crédito automóvel registou-se uma queda de 5,4% para os 283 milhões de euros. Já no segmento de cartões e descoberto a descida foi de 13,6% para os 74 milhões.

O número de novos contratos, naturalmente, também caiu. Os novos contratos de crédito pessoal cairam 34% para os 28 860. Já os novos contratos de crédito automóvel recuaram 5,9% para um total de 20 078, enquanto nos cartões e descoberto a descida foi de 23,4%para 51 325, segundo indicou o BdP.