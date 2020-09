Menor número de novos casos numa semana

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 425 infeções por covid-19, elevando assim para 65.021 o total de diagnósticos confirmados no país, desde o início da pandemia. Este número representa um novo decréscimo – é o menor número desde terça-feira passada - em relação a ontem, quando foram registados 613 casos.

Dos novos casos, 227 (que representam 53,4%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 117 (27,5%) no Norte, no Centro 51, no Alentejo, 14 e, no Algarve, 15. O arquipélago dos Açores regista um novo caso e na região da Madeira nenhum.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) morreram, nas últimas 24 horas, quatro pessoas devido a complicações relacionadas com a doença, o mesmo número do balanço anterior. Os óbitos foram registados no Norte (2) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (1) e no Algarve (1). No total, desde o início da pandemia morreram 1.875 pessoas.

Mais 116 doentes recuperaram da covid-19, elevando para 44.362 o número de pessoas curadas.

Atualmente estão internadas 478 pessoas, mais uma do que ontem. Dos doentes hospitalizados, 59, menos dois do que nos dados anteriores, encontram-se nos cuidados intensivos.

Neste momento, encontram-se ativos 18.784 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 36.955 contactos.