Mais de 3.000 casos confirmados nas últimas 24 horas no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 3.105 novos casos de covid-19 no Reino Unido, elevando assim o número total de infeções desde o início da pandemia para 374.228.

Foram ainda registados mais 27 óbitos. No entanto, as autoridades de saúde vieram a público esclarecer que este número é referente a dados dos últimos 28 dias que ainda não tinham sido contabilizados. No total, já morreram 41.664 pessoas infetadas com covid-19 no país.

Existem ainda 972 pessoas infetadas com o novo coronavírus hospitalizadas, das quais 106 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.