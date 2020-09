Sondagem: Portugueses pessimistas para 2021

Portugal vai passar por muitas dificuldades económicas e sociais no futuro próximo na previsão da maioria dos portugueses, conclui o Barómetro Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para o SOL.

Essa é a resposta de 56% dos inquiridos no barómetro deste mês de setembro, sendo que mais 25% consideram que os próximos tempos não vão ser fáceis. Só um grupo restrito de pessoas (5%) consideram que as dificuldades vão ser as mesmas que vivemos neste ano de 2020.

[ VEJA INFOGRAFIA]

O estudo revela ainda que a esmagadora maioria defende a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República (mais de 80%) e aplaude o plano de recuperação económica traçado por António Costa e Silva para o Governo, a pedido do primeiro-ministro e líder socialista, António Costa (72%).

Chega sempre a subir

Quanto a intenções de voto, o Chega de André Ventura continua a crescer (ainda que, desta feita feita, apenas 0,1% em relação ao Barómetro anterior) – sendo a única força política a manter a tendência todos os meses desde as legislativas de outubro de 2019. Além do partido de André Ventura, também o PS de António Costa sobe (0,1%) na intenção de voto dos portugueses, mas o PAN (0,5%) e o CDS (+0,3%) registam as maiores subidas em relação ao último estudo.

Já o PSD de Rui Rio, o BE de Catarina Martins e o PCP de Jerónimo de Sousa voltam a cair.

Quanto à popularidade dos principais protagonistas da política portuguesa, Marcelo rebelo de Sousa (+67%) e António Costa (+42%) continuam destacados na preferência dos portugueses.

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 7 a 10 de Setembro de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que conserve ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1172 tentativas de entrevistas e, destas, 150 (13,0%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. .Foram validadas 1022 entrevistas.O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 11 de setembro de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa