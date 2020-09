Português morre em despiste de mota na Suiça

Um português de 41 anos morreu, esta terça-feira de manhã, em Aubonne, na Suíça, depois de ter sofrido um acidente de mota.

De acordo com a Polícia Cantonal de Vaud, o alerta para o acidente foi registado por volta das 11h30. A mota despistou-se numa curva e embateu de forma violenta contra a vedação de uma propriedade e deixou a vítima inconsciente.

O português foi assistido no local, foi levado de helicóptero para o Centro Hospitalar Universitário Vaudois onde acabou por não resistir aos ferimentos e morrer.

A Polícia Cantonal de Vaud lançou um comunicado onde pede às pessoas que tenham assistido ao acidente e que tenham informações importantes sobre o despiste que entrem em contacto com as autoridades, de modo a ajudar a determinar as circunstâncias que levaram ao acidente que provocou a morte do português.