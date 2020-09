Bebé abandonado junto a igreja batista no Cacém com um bilhete

Quem deixou o recém-nascido no local deixou uma nota na alcofa: "Não temos condições para ficar com a criança".

Um bebé de 21 dias foi encontrado junto do Centro Social Baptista do Cacém dentro de uma alcofa, esta terça-feira à noite.

O recém-nascido estava de fralda e ao seu lado tinha um biberão e um bilhete, segundo o Correio da Manhã.

"Não temos condições para ficar com a criança. Pedimos ao centro para acolher filho", transcreve aquele jornal.

O choro do bebé alertou as pessoas que estavam no centro e que chamaram as autoridades, entretanto os elementos da polícia da divisão de Sintra encaminharam o bebé para os serviços de pediatria do Hospital Amadora Sintra onde permanece internado, mas bem de saúde.

O caso será agora tratado através da articulação entre assistentes sociais e a Santa Casa da Misericórdia com vista ao seu acolhimento.