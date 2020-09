Chris Evans assume embaraço depois de partilha acidental de fotografia íntima

O ator Chris Evans partilhou acidentalmente uma fotografia dos seus órgãos genitais com o mundo. A imagem caiu que nem uma ‘bomba’ nas redes sociais, mas o Capitão América tentou transformar a polémica num apelo.

A fotografia foi imediatamente eliminada por Chris Evans, que pediu aos fãs que não partilhassem a imagem. Aproveitando que era o centro das atenções, embora uma razão embaraçosa, o ator fez um apelo para que os norte-americanos exercessem o seu direito de voto nas presidenciais, marcada para movembro.

"Foi um fim de semana interessante e cheio de lições aprendidas. É confrangedor, mas temos que saber lidar com as adversidades", afirmou numa entrevista para o Tamron Hall Show.

Chris Evans aproveitou ainda para agradecer o apoio dos fãs. "Devo dizer que tenho fãs fantásticos que realmente me apoiaram. Isso foi muito, muito bom", afirmou ainda.

Mas não foram só os fãs anónimos que apoiaram o ator acerca deste episódio, que o próprio descreve como embaraçoso. Mark Ruffalo, por exemplo, que contracenou com Chris Evans na saga Avengers, brincou com a situação, e também não se esqueceu de referir as presidências.

"Mano, enquanto Trump estiver no cargo, não há nada que possas fazer para te envergonhares", escreveu ‘Hulk’.