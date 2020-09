MP instaura inquérito ao caso do bebé abandonado pela mãe no Cacém

O Ministério Público instaurou esta quarta-feira um inquérito ao caso do recém-nascido de 21 dias que foi abandonado pela mãe à porta de uma igreja, no Cacém.

"Confirma-se a instauração de um inquérito, que corre termos no DIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] de Sintra. Os factos foram, igualmente, comunicados ao Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores de Sintra", confirmou ao i a Procuradoria-Geral da República.

O choro do bebé, recorde-se, alertou as pessoas que estavam no local e que chamaram as autoridades. Entretanto, os elementos policiais da Divisão da PSP de Sintra encaminharam o bebé para os serviços de pediatria do Hospital Amadora Sintra, onde permanece internado, mas bem de saúde.