Pelo menos 67 jovens belgas infetados após férias no Algarve

Jovens estiveram em Albufeira no início do mês.

Pelo menos 67 jovens belgas testaram positivo à covid-19, depois de terem estado de férias em Albufeira, no Algarve, no início do mês.

De acordo com o governador da província belga de Flandres Ocidental, Carl Decaluwé, os jovens, que têm entre 18 e 20 anos, foram infetados em férias no Algarve entre os dias 02 e 12 de setembro e encontram-se em isolamento.

Cerca de metade dos jovens infetados participaram numa estadia organizada pelo operador turístico belga Summer Bash e os outros alugaram uma casa privada. No total, foram 130 os jovens que estiveram em Portugal com o operador durante os primeiros quinze dias deste mês.

"O número de jovens infetados deverá aumentar", disse o governador, explicando que as autoridades belgas ainda não conseguiram rastrear todos os contactos dos infetados.

Já Kurt Vanryckeghem, da Câmara Municiapl de Waregem, admitiu que suspeita que os jovens infetados “não seguiram” todas as medidas restritivas.

A Bélgica colocou o Algarve na zona laranja do sistema de semáforos do país, o que significa que, no regresso, são apenas recomendados o rastreio e a quarentena.