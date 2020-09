Homem foge de operação STOP e acaba por perder bilhete da lotaria. Polícia "pede" ao fugitivo para levantar prémio na cadeia

Um homem protagonizou um momento insólito na Geórgia, nos Estados Unidos. Depois de ter sido intercetado por uma operação STOP, um indivíduo não identificado decidiu fugir às autoridades e acabou por deixar cair uma mochila com um computador... uma quantidade de metanfetaminas e um bilhete vencedor da lotaria no valor de 100 dólares (cerca de 84 euros).

De acordo com a CNN, esta segunda-feira, quando o veículo onde seguia foi mandado parar, o homem, que estava sentado no lugar do pendura, começou a fugir, deixando cair a mochila. “No interior da mochila estava um portátil, uma pequena quantidade de metanfetaminas e um bilhete vencedor da lotaria no valor de 100 dólares (cerca de 84 euros)”, disse o porta-voz da polícia de Cherokee County, Jay Baker.

De forma irónica, as autoridades fizeram uma publicação no Facebook, onde "convidadam" o vencedor a ir buscar o seu bilhete à cadeia local. “Para o suspeito que fugiu a pé dos nossos agentes durante uma operação de Stop na I-75 esta manhã, deixou um bilhete vencedor da lotaria de 100 dólares no veículo. Pode vir buscá-lo ao número 498 em Chattin Drive, Canton (a morada da cadeia). Vai estar aqui à sua espera. Parabéns, já agora”, pode ler-se na publicação.

O homem já foi detido e acabou por ser acusado do crime de posse de metanfetaminas.