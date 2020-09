Exorto-os a dizer ao que vêm!

Mitterrand explicou ao que vinha, garantiu que se ganhasse as eleições teria sete ministros comunistas. Mitterrand era Mitterrand e acabou com o Partido Comunista. António Costa é AC e, se conseguisse ‘acabar’ com algum partido, seria… com o PS de Mário Soares (mesmo querendo o contrário, como teimo em supor).

AC não tem um PS como o de Mitterrand, e o que está a fazer é legitimar e dar força à extrema-esquerda – não a democratizá-la. Não a levou a definir-se no quadro das instituições democráticas; pelo contrário, é o PS que cede às causas dela, sacrificando-lhes o que devia ser o seu programa democrático social-liberal.

O combate a travar é contra os extremos – e deve situar-se logo num dos campos onde mais se manifestam a intolerância e o sectarismo: o das ideias.

O combate a travar é contra os que – em nome do proletariado, da revolução, do Estado, ou, agora, do delírio suicidário de uma ‘igualdade de género’, que abençoadamente não há – recusam o debate.

Contra os que querem reprimir a diferença, o pluralismo e quem pensa de maneira diferente.

É preciso combater estas manifestações de vontade de regressão humana, que infetam a sociedade como um vírus – e que este Governo do PS tem levado para o interior da escola...

Por isso, temo e enfrento a extrema-esquerda. Quais são os seus princípios ideológicos, o seu programa? Digam!

Abandonaram a ditadura do proletariado? Qual é a sua conceção do sistema de partidos: multipartidarismo, partido único dos ‘trabalhadores’? Como se posicionam em relação ao marxismo-leninismo, que nunca renegaram? Aos crimes do estalinismo, do trotskismo, à fidelidade ao ideário de Trotsky, que apregoaram antes, ao ódio ao que chamaram sempre ‘democracia burguesa’, tentando bloqueá-la?

Trotsky esmagou com sangue a revolta de Kronstadt em 1921. O que foi essa revolta? Os marinheiros da cidade portuária de Kronstadt amotinaram-se contra o Governo soviético, e logo foram apontados como ‘contrarrevolucionários’. Em 5 de março, Trotsky exigiu-lhes que terminassem o protesto, caso contrário «seriam caçados como coelhos». E foram. Dois dias depois Trotsky ordenava a invasão de Kronstadt pelo Exército Vermelho.

Ora, quais eram as reivindicações que Trotsky afogou em sangue? Cito algumas, como exemplo:

– Garantir liberdade de expressão e de imprensa para os trabalhadores e camponeses, para os anarquistas e para os partidos socialistas de esquerda;

– Libertar os prisioneiros políticos dos partidos socialistas, bem como todos os trabalhadores, camponeses, soldados e marinheiros presos durante as revoltas operárias e camponesas;

– Eleger uma Comissão para rever os casos dos detidos em prisões e campos de concentração;

– Dar aos camponeses liberdade de ação em relação às suas terras, e o direito de criarem gado, sob a condição de não recorrerem a trabalho assalariado.

O que pensam destas reivindicações o BE, o PCP e os ‘idiotas úteis’ que parecem dominar o atual PS? E da repressão praticada na URSS? E das figuras que a ordenaram? Exorto Catarina Martins e Jerónimo de Sousa a dizê-lo aos portugueses. E, já agora, seria bom saber o que pensa disto Pedro Nuno Santos, que se diz ser o provável sucessor de António Costa.